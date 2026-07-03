Москва3 июл Вести.Антироссийская экономическая политика и закрытие границы с Россией лишили Финляндию миллиардных доходов, заявила финская активистка Салли Райски, попросившая политического убежища в России, в интервью ТАСС.

Российско-финляндская граница закрыта по решению Хельсинки 900 дней назад, что привело к большим экономическим проблемам для Финляндии, отметила Райски.

Между тем в 2018 году сотрудничество с Россией принесло Финляндии доход в размере 3,5 млрд евро. Однако после вступления в НАТО в 2023 году в стране началась антироссийская экономическая политика с введением санкций против России, подчеркнула Райски.

Финляндия сразу же потеряла этот доход: в 2023 году он составил примерно 1 млрд евро, а в 2024-2025 годах уже меньше миллиарда приводит ТАСС слова Райски

При этом товарооборот между Россией и Финляндией продолжает сокращаться, с начала 2026 года он упал до нескольких сотен миллионов евро, заключила финская активистка.

Ученый из Университета Восточной Финляндии Хенрик Нильсен заявил, что закрытие границы с Россией нанесло сильный экономический ущерб приграничным районам Финляндии.