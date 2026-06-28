В Финляндии признали ущерб, нанесенный городам из-за закрытия границы с РФ Yle: закрытие границы с РФ нанесло ущерб финским городам

Москва28 июн Вести.Закрытие границы с Россией нанесло сильный экономический ущерб городам Финляндии. Об этом сообщает Yle со ссылкой на слова исследователя из Университета Восточной Финляндии Хенрика Нильсена.

Многие населенные пункты, такие как Иматра, в экономическом плане сильно пострадали от этого отметил Нильсен

Он добавил, что срок закрытия границы между государствами беспрецедентный, если учитывать, что они не состоят в прямом вооруженном конфликте.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия вряд ли готовится к нападению на страны НАТО.