Президент Финляндии назвал условие открытия гарницы с Россией

Москва24 мая Вести.Граница между Финляндией и Россией будет открыта после того, как будут приняты решения, защищающие Хельсинки от наплыва мигрантов. Об этом заявил президент страны Александр Стубб в интервью телевещательной компании Yle.

Главе государства задали вопрос о сроках открытия границы с РФ.

Стубб заявляет, что граница откроется, когда будет уверенность, что Россия не будет использовать мигрантов или беженцев как инструмент против Финляндии говорится на сайте компании

В рамках того же интервью президент Финляндии допустил, что может стать представителем Евросоюза в переговорах с Москвой по урегулированию конфликта на Украине.