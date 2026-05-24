Москва24 маяВести.Граница между Финляндией и Россией будет открыта после того, как будут приняты решения, защищающие Хельсинки от наплыва мигрантов. Об этом заявил президент страны Александр Стубб в интервью телевещательной компании Yle.
Главе государства задали вопрос о сроках открытия границы с РФ.
Стубб заявляет, что граница откроется, когда будет уверенность, что Россия не будет использовать мигрантов или беженцев как инструмент против Финляндииговорится на сайте компании
В рамках того же интервью президент Финляндии допустил, что может стать представителем Евросоюза в переговорах с Москвой по урегулированию конфликта на Украине.