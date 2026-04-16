Москва16 апр Вести.Российско-финляндских отношений фактически не существует из-за действий Хельсинки. Об этом посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов рассказал ТАСС.

По его словам, финская сторона за четыре года разрушила практически все, что нарабатывалось странами в течение многих десятилетий.

Дипломат подчеркнул, что Финляндия оградилась от России "железным занавесом", граница закрыта, все связи прерваны, нет пассажирского сообщения.

Между тем издание Military Watch Magazine сообщило, что Минобороны Финляндии собирается разместить дополнительные самоходные гаубицы K9 Thunder на границе с Россией.