MWM: Финляндия заказала 112 гаубиц для размещения на границе с Россией

Москва15 апр Вести.Минобороны Финляндии заказало дополнительные самоходные гаубицы K9 Thunder, которые собирается разместить на границе с Россией, сообщает Military Watch Magazine.

Таким образом, количество K9 Thunder в финской армии увеличится после выполнения заказа до 208 единиц.

Минобороны Финляндии разместило заказ на поставку 112 155-мм самоходных гаубиц K9 Thunder отмечает Military Watch Magazine

Финляндия собирается сделать гусеничную 155-мм артиллерию основой национальной сухопутной боевой мощи.

Член партии "Альянс свободы" Армандо Мема сообщил, что финское правительство втягивает страну в конфликт с Россией. По его мнению, решение Финляндии о вступлении в НАТО стало проявлением "катастрофической политики".