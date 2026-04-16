Посол Кузнецов назвал Финляндию одним из самых ярых сторонников Украины

Москва16 апр Вести.Финляндия сохраняет свой статус одного из самых оголтелых сторонников киевского режима, заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов в интервью ТАСС.

Финская сторона не пересмотрела свои подходы к украинской тематике, отметил посол.

Финляндия по-прежнему остается в числе наиболее ярых, если не сказать оголтелых сторонников киевского режима, продолжает жестко выступать за оказание всестороннего давления на Москву передает ТАСС слова Кузнецова

Посол подчеркнул, что Хельсинки активнее всех выступает за ввод очередных антироссийских санкций.

Кузнецов заявил, что российско-финские отношения почти не существуют. Финляндия за четыре года разрушила почти все, что страны нарабатывали в течение многих десятилетий.