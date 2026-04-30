Москва30 апрВести.Сторонники конструктивных отношений и диалога с Россией подвергаются в Финляндии преследованию и фактической травле, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
По мнению политика, которое он высказал в разговоре с РИА Новости, его страна снова "попала под влияние нацизма".
Такие люди, как я, выступающие за мир и дипломатическое решение (конфликта – прим. ред.) на Украине, подвергаются преследованиям со стороны властей и запугиваниюсказал собеседник агентства
Мема подтвердил, что, несмотря на это, продолжает выступать за восстановление прагматичных отношений между Хельсинки и Москвой, а также против оказания киевскому режиму военной помощи.
Свобода слова в Финляндии подвергается нападкам, и в этом суть нацизма: в недопустимости иных мненийдобавил политик
Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что страны НАТО отрабатывают на территории Финляндии провокационные сценарии конфликта с Россией.
По словам дипломата, провинция Лапландия уже превратилась в полигон для отработки боевых действий в условиях севера.
28 апреля в российском посольстве в Финляндии констатировали, что руководство этой страны по-прежнему не желает отказываться от враждебной риторики и рассматривает РФ исключительно в качестве угрозы.