Политик Мема рассказал об устроенной Хельсинки травле сторонников диалога с РФ Политик Мема: власти Финляндии преследуют сторонников диалога с Россией

Москва30 апр Вести.Сторонники конструктивных отношений и диалога с Россией подвергаются в Финляндии преследованию и фактической травле, заявил финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема.

По мнению политика, которое он высказал в разговоре с РИА Новости, его страна снова "попала под влияние нацизма".

Такие люди, как я, выступающие за мир и дипломатическое решение (конфликта – прим. ред.) на Украине, подвергаются преследованиям со стороны властей и запугиванию сказал собеседник агентства

Мема подтвердил, что, несмотря на это, продолжает выступать за восстановление прагматичных отношений между Хельсинки и Москвой, а также против оказания киевскому режиму военной помощи.

Свобода слова в Финляндии подвергается нападкам, и в этом суть нацизма: в недопустимости иных мнений добавил политик

Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что страны НАТО отрабатывают на территории Финляндии провокационные сценарии конфликта с Россией.

По словам дипломата, провинция Лапландия уже превратилась в полигон для отработки боевых действий в условиях севера.

28 апреля в российском посольстве в Финляндии констатировали, что руководство этой страны по-прежнему не желает отказываться от враждебной риторики и рассматривает РФ исключительно в качестве угрозы.