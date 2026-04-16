Посол РФ: на территории Финляндии НАТО отрабатывает конфликт с Россией

Москва16 апр Вести.Североатлантический альянс на территории Финляндии отрабатывает провокационные сценарии вооруженного конфликта с Россией. Об этом заявил в интервью ТАСС посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

Набирает обороты масштаб и количество военных учений на территории Финляндии с участием крупных формирований стран НАТО и с отработкой различных провокационных сценариев вооруженного конфликта с Россией отметил дипломат

Финляндия, вступившая в НАТО в апреле 2023 года, подписала с США соглашение о сотрудничестве, предоставив американским военным доступ к своим базам, аэродромам и портам.

Кроме того, в стране продолжается целенаправленное нагнетание военной истерии. Все ресурсы местной пропаганды брошены на демонизацию России, на формирование образа нашей страны как главного врага, отметил Павел Кузнецов.

По его словам, продвижение соответствующих нарративов стало неотъемлемой частью местной политической и журналистской риторики, а приверженность им - своеобразным индикатором "патриотизма".