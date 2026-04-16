Посол РФ в Финляндии: Лапландия постепенно превращается в полигон НАТО

Москва16 апр Вести.Лапландия, считающаяся родиной Санта-Клауса, постепенно превращается в учебный полигон для отработки боевых действий в условиях севера подразделений НАТО. Об этом ТАСС заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.

По его словам, ситуация начинает вызывать закономерные вопросы у жителей региона.

Ранее Кузнецов заявил, что НАТО отрабатывает провокационные сценарии вооруженного конфликта с Россией на территории Финляндии.