Москва16 апрВести.Лапландия, считающаяся родиной Санта-Клауса, постепенно превращается в учебный полигон для отработки боевых действий в условиях севера подразделений НАТО. Об этом ТАСС заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
По его словам, ситуация начинает вызывать закономерные вопросы у жителей региона.
Ранее Кузнецов заявил, что НАТО отрабатывает провокационные сценарии вооруженного конфликта с Россией на территории Финляндии.