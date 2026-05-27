ФСБ: число провокаций на границе РФ со странами НАТО растет

Москва27 мая Вести.Число провокаций на границе РФ со странами НАТО растет, сообщил "Российской газете" первый замдиректора - руководитель Погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов.

Он отметил, что близ российской границы строятся новые военные базы, закупается вооружение, увеличилось число военных учений и их масштабы.

Сосредоточение сил Североатлантического альянса на так называемом восточном фланге сопровождается… ростом провокационных действий с их стороны сказал Кулишов

По его словам, Эстония и Финляндия неоднократно меняли правила пропуска через границу с Россией, сопровождая это ужесточением процедур контроля. Как отметил руководитель Погранслужбы, подобные действия ущемляют интересы как граждан указанных стран, так и россиян.

Власти Эстонии пытаются отойти от соблюдения договоренностей о разграничении водных пространств Чудского озера и реки Нарва. Их инициативы создают условия для конфликтных ситуаций на государственной границе, а также негативно отражаются на практике обеспечения безопасности судоходства на пограничных водоемах. заявил Кулишов

Военная активность стран НАТО у границ РФ достигла уровня холодной войны. На данный момент у российской границы в Финляндии проходит второй этап сухопутных учений альянса Northern Star 26, в которых участвуют 4,5 тысячи военнослужащих.