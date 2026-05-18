Сухопутные учения НАТО стартуют в Финляндии недалеко от границ РФ

Москва18 мая Вести.Второй этап сухопутных учений НАТО, в которых задействованы 4,5 тыс. военнослужащих из стран альянса, начинается в Финляндии недалеко от границ России. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, второй этап учений Saber Strike 26 запланирован на 18 мая. Маневры Northern Star 26 пройдут в финском муниципалитете Кухмо, расположенном в 70 километрах от российской границы. Учения продлятся до 30 мая.

В маневрах, в частности, участвуют военные из Великобритании, США, Италии, Венгрии, Польши и Франции, количество задействованной техники не разглашается.

Ранее экс-депутат городской думы Риги Руслан Панкратов заявил, что НАТО использует Прибалтику в качестве полигона для отработки информационно-психологических способов борьбы против РФ. Однако военные учения, которые НАТО проводит в Прибалтике, являются лишь верхушкой айсберга​​​. Панкратов напомнил, что в Прибалтике обновляют аэродромы, порты, а также создают склады и логистические коридоры для быстрой переброски войск и техники на случай возникновения конфликта с Россией.