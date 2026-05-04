Москва4 мая Вести.Учения береговой бригады военно-морских сил Финляндии, а также военных из других государств начинаются в Финском заливе в понедельник, 4 мая.

Учения пройдут недалеко от побережья Виролахти, Хамины и Котки в два этапа: с 4-го по 8 мая и с 17-го по 29 мая, сообщает РИА Новости.

Как указали в ВМС Финляндии, в ходе маневров будут построены укрепления, которые останутся и после проведения учений.

Количество финских военных и солдат других стран, которые примут участие в учениях, неизвестно.

Ранее сообщалось, что Финляндия начала артиллерийские учения Northern Strike 26 в 70 километрах от границы с РФ.

В российском посольстве в Финляндии обращали внимание на то, что финские власти не намерены отказываться от враждебной линии и продолжают рассматривать Россию исключительно как угрозу.