Военные Дании и Польши начинают учения в Балтийском море ВС Дании и Польши начинают 8 мая учения в Балтийском море

Москва8 мая Вести.Подразделения ВС Дании и Польши начинают в пятницу, 8 мая, учения в Балтийском море под названием Baltic Shield 2026.

Учения пройдут с 8 по 14 мая в районе острова Борнхольм. Военные Дании и Польши выполнят маневры на суше, воде и в воздухе, сообщает РИА Новости.

3 мая на полигоне в Ожише на северо-востоке Польши стартовали учения НАТО, в которых принимают участие военные США.

4 мая в Финском заливе начались учения береговой бригады военно-морских сил Финляндии, а также военных из других государств. В этот же день на востоке Литвы более 2500 военных совместно с силами НАТО приступили к проведению тактических полевых учений.