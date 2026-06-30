Страны НАТО проведут крупные военно-морские учения в Черном море Страны НАТО проводят военно-морские учения в Черном море

Москва30 июн Вести.По предложению Болгарии, страны НАТО начнут 30 июня масштабные военно-морские учения Breeze ("Бриз") в Черном море, которые продлятся в течение месяца, сообщают европейские СМИ.

Точное количество и состав участников учений не раскрывают, однако эти учения проводят при поддержке командования НАТО.

В рамках подготовки к учениям войска НАТО отрабатывали сценарии морских операций, в том числе способы обезвреживания подводных мин и взаимодействия подразделений военно-морских сил (ВМС) с правительственными и неправительственными органами.

Учения "Бриз" проходят ежегодно с 1996 года. Основная цель учений - повышение оперативной совместимости сил союзников и поддержание боеготовности для ответа на возможные кризисные ситуации в морской зоне.

В 2025 году в учениях участвовали представители 14 стран - Албании, Бельгии, Болгарии, Британии, Греции, Грузии, Италии, Латвии, Нидерландов, Польши, Румынии, США, Турции и Франции. Войска задействовали авиацию, корабли, морские дроны и водолазные подразделения.

В начале июня двухнедельные авиационные учения Ramstein Flag 2026 прошли, в том числе, в странах НАТО, граничащих с Россией.