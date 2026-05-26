Москва26 мая Вести.Румыния с 25 по 27 июня проведет многонациональные учения НАТО NOBLE BLUEPRINT 2026, направленные на укрепление сдерживания и обороноспособности альянса на Восточном фланге. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

Основной целью маневров станет отработка этапов регионального плана действий в условиях Юго-Востока. В рамках учений планируется синхронизация оперативно-тактического планирования и координация действий союзных и многонациональных сил.

Как отметили в Минобороны Румынии, мероприятия направлены на развитие взаимодействия между структурами стран-участниц, совершенствование процессов многонационального планирования и усиление оборонного потенциала НАТО в регионе.

В программу учений также включена полевая разведка в районе Фокшанских ворот – стратегически важного участка на Восточном фланге альянса, который играет ключевую роль в обеспечении мобильности союзных сил и укреплении обороны в Черноморском регионе.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил НАТО о последствиях возможного конфликта с Россией. По его словам, некоторые страны альянса могут перестать существовать в случае начала вооруженного противостояния с РФ.