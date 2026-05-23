В СФ предупредили НАТО о последствиях возможного конфликта с Россией Сенатор Джабаров: некоторые страны НАТО могут перестать существовать

Москва23 мая Вести.Некоторые страны НАТО могут перестать существовать в случае начала вооруженного противостояния с Россией, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В беседе с NEWS.ru он отметил, что Москва не намерена воевать с государствами альянса, однако готова ответить в случае прямого конфликта.

Я не знаю, к чему готовятся страны Евросоюза и НАТО, но лидеры этих стран явно сходят с ума. Они что, рассчитывают, что Россия будет с ними воевать? Мы вчера сказали, что не собираемся воевать. Они собираются на нас нападать. Пусть попробуют. Некоторые страны после этого просто перестанут существовать сказал Джабаров

Он также выразил мнение, что США не станут защищать европейских союзников в случае столкновения с Россией.

Хотят с нами столкнуться в прямом столкновении — это их право. Пусть потом сами пеняют на себя. Я думаю, терпение у нашего народа не беспредельно, они это должны понимать добавил сенатор

Ранее президент Чехии призвал НАТО проявить решительность в отношении России. Он сказал, что РФ "понимает язык силы", подкрепленный действиями.