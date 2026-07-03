Карасин рассказал, как тотальная война НАТО с РФ повлияет на мировой порядок Карасин: от тотальной войны с РФ пострадает мировой порядок

Москва3 июл Вести.От тотальной войны с Россией прежде всего пострадают международная стабильность и мировой порядок. Так председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал ИС "Вести" предстоящий саммит стран-участниц НАТО в Турции.

По его словам, ничего хорошего от этого мероприятия ожидать не стоит, так как генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и другие высокопоставленные чиновники призывают к тотальной войне с Россией.

Я думаю, что от этого пострадают прежде всего международная стабильность и вообще мировой порядок. Надеюсь, что все-таки здравый смысл хотя бы ограничит [НАТО] в каких-то параметрах. … Главное сейчас, чтобы сторонники тотальной уничтожающей войны против России были в меньшинстве в этом военно-политическом блоке отметил сенатор

Очередной саммит НАТО пройдет с 7 по 8 июля. Это будет второй раз, когда мероприятие состоится в Турции. Первостепенное внимание на саммите планируют уделять наращиванию объемов производства продукции оборонной промышленности.