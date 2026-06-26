Масленников: ни один регион не почувствовал себя лучше от присутствия в нем НАТО

В МИД РФ заявили, что НАТО не улучшила состояние какого-либо региона в мире Масленников: ни один регион не почувствовал себя лучше от присутствия в нем НАТО

Москва26 июн Вести.Ни один регион в мире еще не почувствовал себя лучше от присутствия в нем НАТО, заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

С таким утверждением он выступил на фоне попыток Североатлантического альянса расширить свое влияние на Ближнем Востоке.

По словам Масленникова, НАТО фактически выходит за рамки своей зоны ответственности и уже давно этого не скрывает.

Пока что ни одному региону от присутствия в нем НАТО лучше не становилось сказал дипломат в интервью газете "Известия"

В материале издания отмечается, что Бахрейн, Кувейт, Катар и ОАЭ приглашены на саммит НАТО, который пройдет 7–8 июля в Турции. Одной из центральных тем встречи станет урегулирование иранского вопроса.

25 июня состоялась встреча генсека НАТО Марка Рютте и президента США Дональда Трампа, на которой американскому лидеру была показана "полноценная маркетинговая презентация". Рютте пообещал главе Белого дома триллион долларов от военных заказов стран Европы и поблагодарил его за то, что тот "задал хорошую трепку европейцам", к которая, по словам генсека, была необходима, "чтобы начать двигаться".

Встреча прошла на фоне глубокого кризиса в отношениях Вашингтона и Североатлантического альянса. Генсек НАТО прибыл в столицу США, чтобы сгладить недовольство американского лидера, который до этого назвал блок "бумажным тигром" после отказа европейских союзников предоставить свои базы для ударов США по Ирану.

На саммите в Анкаре Рютте планирует убедить Трампа в том, что альянс полезен для Соединенных Штатов.