Депутат Морозов: встреча НАТО для ее членов была саммитом консолидации против РФ

Депутат Госдумы указал на тревожный признак по саммиту НАТО Депутат Морозов: встреча НАТО для ее членов была саммитом консолидации против РФ

Москва9 июл Вести.Представители стран-участников Североатлантического альянса в ходе саммита в Анкаре консолидировались вокруг идеи противостоять России. Такое мнение высказал ИС "Вести" председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

На мой взгляд, это очень тревожный саммит. Это саммит консолидации против нас, саммит консолидации вокруг тезиса о необходимости всеми средствами поддерживать Украину сказал он

При этом, отмечает Морозов, заявления от участников саммита о необходимости эскалации можно изменить с выгодой для РФ.

Надо эту фразу об эскалации [президента США Дональда] Трампа и [генсека НАТО Марка] Рютте перевернуть, перевернуть в свою пользу: эскалация Украины на поле боя должна вызвать нашу эскалацию, превышающую кратно эскалацию украинскую. Те удары, которые мы сегодня наносим по Украине, должны производить эффект, когда теряется возможность к сопротивлению, когда теряется экономическая, военная, психологическая возможность сопротивляться. Ответы на поверхности добавил Морозов

Ранее в ходе саммита в Анкаре лидеры НАТО назвали Россию долгосрочной угрозой.