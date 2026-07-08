Москва8 июл Вести.Участники саммита НАТО в Анкаре заявили о выполнении оборонных обязательств, которые были взяты годом ранее в Гааге. Эти меры, как говорится в итоговом заявлении, направлены на противодействие России, которую альянс рассматривает как долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности и стабильности.

Для того, чтобы противостоять долгосрочной угрозе евроатлантической безопасности и стабильности со стороны России, союзники договорились придерживаться обязательств, взятых в Гааге (в 2025 году - Прим. ред.). В 2025 году союзники из стран Европы и Канада увеличили инвестиции в оборону более, чем на $139 млрд. говорится в заявлении на сайте НАТО

Кроме того, государства альянса подтвердили намерение продолжать поддержку Украины. Они обязались выделить Киеву 70 млрд евро на вооружение, помощь и подготовку украинских военнослужащих.

В итоговом документе также сообщается, что на саммите в Анкаре были согласованы новые закупки вооружений на сумму более 50 млрд долларов. Союзники по НАТО намерены расширять коллективные производственные мощности и взаимодействовать с промышленностью, чтобы ускорить внедрение инноваций.

Помимо этого, участники саммита заявили, что продолжат работу по устранению барьеров в оборонной торговле между союзниками. Они также планируют использовать партнерские механизмы НАТО для максимального развития оборонно-промышленного потенциала и укрепления сотрудничества.