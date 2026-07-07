Рютте рассказал о минусах для Киева из-за сложностей Европы с производством ПВО Рютте: запасы натовских противоракет для Украины ограничены

Москва7 июл Вести.НАТО сталкивается со сложностями в процессе производства и поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) для Украины, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

Его выступление накануне саммита в Анкаре 7–8 июля опубликовано в аккаунте агентства Reuters на видеохостинге YouTube.

Количество ракет-перехватчиков, доступных странам НАТО (для передачи партнерам альянса -прим. ред.), ограничено признал Рютте

Генеральный секретарь блока добавил, что страны-участницы альянса прилагают максимальные усилия для поддержки Киева. В частности, это осуществляется в рамках программы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая предполагает закупку американского вооружения за счет средств европейских стран.

Рютте также заявил, что страны НАТО на саммите в турецкой столице намерены заключить военные контракты на десятки миллионов долларов. Генсек организации подчеркнул, что таким образом страны альянса хотят показать, как они инвестируют в оборону и укрепляют промышленную базу.

По данным Reuters, участники мероприятия также собираются официально обозначить Россию в качестве "долгосрочной угрозы безопасности" для блока.

В ночь на 6 июля Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска нанесли удары по шести предприятиям и складу в Киеве и в Киевской области. Кроме этого, в пригороде украинской столицы, а также в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях были поражены военные аэродромы.