Рютте заявил, что Украина не выживет без постоянных поставок оружия из США

Москва20 мая Вести.Украина не сможет выжить без непрерывного потока вооружений из Соединенных Штатов, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

На пресс-конференции в Брюсселе перед встречей глав МИД альянса Рютте особо выделил значение систем противоракетной обороны, поставляемых по программе PURL (закупка американского оружия на европейские средства).

Украина не может выжить без постоянного потока американских вооружений сказал он

Рютте также сообщил, что Норвегия и Канада объявили о новых взносах в программу PURL на общую сумму 500 миллионов долларов.

Ранее Пентагон заявил, что расследует 56 случаев мошеннических действий с американским оружием на Украине. Расследование 13 дел уже завершено.