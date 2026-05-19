Москва19 маяВести.США расследуют 56 случаев мошеннических действий с американским оружием на Украине, отмечено в докладе, подготовленном генеральными инспекторами Пентагона, сотрудниками госдепартамента и упраздненного недавно Агентства по международному развитию США.
При этом 13 расследований завершены, уточняет Пентагон.
По состоянию на 31 марта Специальный генеральный инспектор и ведомства-партнеры сообщили о 56 открытых расследованияхотмечено в докладе Пентагона на имя Конгресса США
Авторы доклада подчеркнули, что Вооруженные силы (ВС) России сохраняют общую стратегическую инициативу в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. При этом киевский режим сталкивается с нехваткой боеприпасов и техники.
Между тем беспорядочные удары боевиков ВСУ по России не влияют на способность Москвы проводить СВО, подчеркивает Пентагон.