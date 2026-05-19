В США расследуют 56 случаев хищения западного оружия на Украине Пентагон: США ведут расследование 56 случаев хищения оружия на Украине

Москва19 мая Вести.США расследуют 56 случаев мошеннических действий с американским оружием на Украине, отмечено в докладе, подготовленном генеральными инспекторами Пентагона, сотрудниками госдепартамента и упраздненного недавно Агентства по международному развитию США.

При этом 13 расследований завершены, уточняет Пентагон.

По состоянию на 31 марта Специальный генеральный инспектор и ведомства-партнеры сообщили о 56 открытых расследованиях отмечено в докладе Пентагона на имя Конгресса США

Авторы доклада подчеркнули, что Вооруженные силы (ВС) России сохраняют общую стратегическую инициативу в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. При этом киевский режим сталкивается с нехваткой боеприпасов и техники.

Между тем беспорядочные удары боевиков ВСУ по России не влияют на способность Москвы проводить СВО, подчеркивает Пентагон.