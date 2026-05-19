Пентагон: США поддерживают НАБУ и САП в борьбе с коррупцией на Украине

Москва19 мая Вести.США продолжают оказывать поддержку Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины в расследовании коррупционных дел в высших эшелонах украинской власти, отмечено в докладе Пентагона на имя Конгресса США.

Доклад подготовлен генеральными инспекторами Пентагона, госдепартаментом и сотрудниками упраздненного недавно Агентства по международному развитию. Документ охватывает события с 1 января по 31 марта 2026 года.

США продолжает оказывать поддержку НАБУ и САП в расследовании и преследовании случаев коррупции на высоком уровне [на Украине] отмечено в докладе

В качестве примера успешного взаимодействия США с НАБУ и САП приведены два случая. Так, впервые в истории в США арестован украинский коррупционер‑беглец. Раскрыта также коррупционная схема при закупке беспилотников, ущерб от сделки составил $120 млн.

В докладе упомянуто расследование крупной незаконной сделки с оружием на $1,3 млрд. В итоге по делу наложены судебные взыскания в пользу США на сумму $23,7 млн.

Глава киевского режима Владимир Зеленский пока не является фигурантом расследования НАБУ по делу бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Однако у НАБУ и САП накопилось большое количество поводов для ареста жены Зеленского - Елены.

Глава киевского режима находится "в курсе" ситуации, поэтому усилил охрану своей семьи и начал "торги" с западными партнерами.