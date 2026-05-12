Хегсет: военные США на Украине изучают опыт боев с БПЛА

Москва12 мая Вести.Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что представители американской армии выезжают на Украину, чтобы освоить навыки ведения боевых действий с применением беспилотников.

Как подчеркнул Хегсет, Соединенные Штаты извлекают "каждый возможный урок этого конфликта" и интегрируют приобретенные знания в собственную военную доктрину.

Многие высокопоставленные чиновники побывали там (на Украине - ред​​​.) и мы получили огромный объем информации. На самом деле я лично одобрил дополнительный персонал там, чтобы учиться на этих боях дронов обороне и нападению отметил Хегсет во время слушаний в комитете палаты представителей Конгресса США

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что первые платежи по займу на 90 миллиардов евро для Украины будут направлены на закупку беспилотных летательных аппаратов