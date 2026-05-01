Москва1 мая Вести.Пентагон призвал европейские страны взять на себя основное финансовое бремя военной помощи Украине, поскольку для них угроза, связанная с конфликтом, "намного ближе". Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил.

Во время заседания сенатор Энгес Кинг продемонстрировал таблицу, отражающую сокращение объема американской помощи Украине и одновременный рост расходов европейских стран. Он поинтересовался, почему США "бросают Украину на произвол судьбы".

Мы хотим, чтобы Европа активизировалась, финансировала и брала на себя бремя. Они богатые страны. Если это настолько важно для Европы, то европейским странам следует за это платить. В этом и заключается политика администрации [США] ответил Хегсет

Ранее Хегсет резко раскритиковал администрацию президента Джо Байдена за передачу Украине боеприпасов на сотни миллиардов долларов без, по его оценке, должного контроля за их использованием. Он заявил, что, по его мнению, при президенте Дональде Трампе подобная ситуация не могла бы возникнуть.