Москва29 апрВести.Глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в комитете Конгресса США по вооруженным силам резко осудил администрацию президента Джо Байдена за передачу Украине боеприпасов на сумму в сотни миллиардов долларов "без надлежащего контроля".
Этого бы никогда не произошло при президенте Дональде Трампезаявил Хегсет
По его словам, "теперь Европа платит за вооружение, которое предоставляют США".
В ходе обсуждения вопросов помощи Украине председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн отметил, что "большая часть отношений сводится к обмену некоторой информацией". Он добавил, что детальные сведения будут представлены исключительно на закрытых заседаниях.
Ранее сенатор-республиканец Митч Макконнелл сообщил, что Пентагон отказывается передавать Киеву выделенные Конгрессом $400 млн.