Хегсет осудил администрацию Байдена за многомиллиардные поставки Украине Хегсет раскритиковал администрацию Байдена за неконтролируемые поставки Киеву

Москва29 апр Вести.Глава Пентагона Пит Хегсет на слушаниях в комитете Конгресса США по вооруженным силам резко осудил администрацию президента Джо Байдена за передачу Украине боеприпасов на сумму в сотни миллиардов долларов "без надлежащего контроля".

Этого бы никогда не произошло при президенте Дональде Трампе заявил Хегсет

По его словам, "теперь Европа платит за вооружение, которое предоставляют США".

В ходе обсуждения вопросов помощи Украине председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн отметил, что "большая часть отношений сводится к обмену некоторой информацией". Он добавил, что детальные сведения будут представлены исключительно на закрытых заседаниях.

Ранее сенатор-республиканец Митч Макконнелл сообщил, что Пентагон отказывается передавать Киеву выделенные Конгрессом $400 млн.