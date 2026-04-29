Москва29 апр Вести.Конгресс США одобрил выделение Украине военной помощи в размере $400 млн, однако Пентагон отказывается передавать Киеву эти деньги, заявил сенатор-республиканец Митч Макконнелл газете The Washinton Post (WP).

Пентагон полностью игнорирует законодателей, которые пытаются получить от него объяснения по поводу выделения денег, уточнил сенатор.

Однако помощь Украине, которую мы одобрили несколько месяцев назад, сейчас пылится в Пентагоне приводит WP слова Макконнелла

Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что материальную помощь Украине нужно остановить. По его словам, одним из лучших достижений президента США Дональда Трампа является решение о прекращении поставок оружия для Киева.

Издание The New York Times сообщило, что США финансируют конфликты по всему миру, используя доходы от незаконных операций с золотом.