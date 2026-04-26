США финансируют конфликт на Украине из доходов от нелегальных операций с золотом NYT: США финансируют конфликты за счет купленного у наркокартелей золота

Москва26 апр Вести.Монетный двор США фактически является финальным звеном в цепочке по отмыванию золота, добытого за пределами страны, зачастую незаконным путем. Это следует из проведенного газетой The New York Times (NYT) расследования.

Издание приходит к выводу, что таким образом США покупают золото, которое может принадлежать наркокартелям, и затем продает его как "американское" и финансирует конфликты по всему миру.

Утверждается, что учреждение приобретает золото у колумбийского наркокартеля, мексиканских и перуанских ломбардов, а также с рудников в Конго, частично принадлежащих китайскому правительству.

Кроме того, часть золота поступает от компании в Гондурасе, которая ради добычи драгметалла разрушила индейское кладбище.

При этом ежегодно структура продает золотые монеты инвестиционного качества на сумму свыше 1 миллиарда долларов. На каждой монете изображен символ, например, белоголовый орлан, что должно подтверждать их "американское происхождение", говорится в статье.

В 1985 году Конгресс США запретил Монетному двору использовать иностранное золото для производства слитков, чтобы предотвратить нарушения прав человека, в особенности в Южно-Африканской Республике в период апартеида. Однако Монетный двор игнорировал этот закон, пишет издание.

Доходы от нелегальной добычи золота на финансирование вооруженных конфликтов, включая гражданскую войну в Судане и конфликт на Украине.

Покупая золото у американского Монетного двора, клиенты ожидают, что оно не связано с преступными группировками. Однако учреждение десятилетиями закрывало глаза на происхождение золота, поступающего на его завод в Вест-Пойнте в штате Нью-Йорк, продолжает NYT.

Добавляется, что это включает золото из Колумбии и Никарагуа, где отрасль тесно связана с криминальными группировками, а также переработанное золото с неизвестным происхождением.

Из материала следует, что даже монета с изображением американского президента Дональда Трампа из 24-каратного золота, выпущенная в честь 250-летия с момента образования США, могла быть изготовлена из золота, добытого за пределами страны из сомнительных источников.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил, что Вашингтон не предпринял никаких действий для урегулирования украинского кризиса.