В США рассказали о заказах от украинских чиновников на суперъяхты на годы вперед

Москва28 мая Вести.Украинские чиновники и их родственники заказывают суперъяхты на сотни миллионов долларов, причем такие заказы расписаны на 4 года вперед, заявил основатель американской консервативной организации Take America Back Стивен Кун.

По его словам, финансирование этих покупок осуществляется за счет западных налогоплательщиков.

Я только что говорил по телефону с производителем суперъяхт, и заказы от украинских чиновников уже расписаны на следующие четыре года. Эти суперъяхты стоят сотни миллионов долларов, и все это (запросы – прим. ред.) идет из одной-единственной страны — Украины. При этом западные налогоплательщики в Канаде, Великобритании, странах Европы, Америки и Австралии оплачивают этот счет написал Кун в соцсети X

Он назвал происходящее крупнейшей операцией по отмыванию денег в современной истории, отметив, что СМИ и большинство стран Запада из-за этого косвенно "соучаствуют в каждой смерти на поле боя".

Общественник призвал американцев обратиться к своим представителям в Конгрессе США с требованием прекратить финансирование Украины.

Мои американские братья и сестры, напишите сегодня своим конгрессмена и скажите им: больше никаких денег Украине. Это должно прекратиться. Суперъяхты — вы что, шутите?! добавил Кун

Согласно опросу, проведенному украинским агентством Info Sapiens в конце 2025 — начале 2026 года, почти 90% граждан и более 75% представителей бизнеса считают коррупцию крайне распространенным явлением на Украине.

Одним из последних громких дел стало расследование Специализированной антикоррупционной прокуратуры в отношении бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. 11 мая ему предъявили обвинения в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом.

14 мая Высший антикоррупционный суд постановил арестовать чиновника, но Ермак вышел из СИЗО под залог в размере 140 миллионов гривен (около 3,2 миллиона долларов).