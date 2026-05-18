Москва18 маяВести.Залог за экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака внесен в полном объеме - в размере 3,1 миллиона долларов, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Высший антикоррупционный суд Украины.
Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о предъявлении Ермаку обвинения в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом. 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов.
Ермак ранее заявил, что таких денег у него нет, а его защита намеревалась подать апелляцию.
Как сообщал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, деньги для выплаты залога собрали под давлением Зеленского еще в пятницу, однако на счет антикоррупционного суда их перевести не успели.