За экс-главу офиса Зеленского Ермака внесли залог в $3,1 миллиона

Москва18 мая Вести.Залог за экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака внесен в полном объеме - в размере 3,1 миллиона долларов, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Высший антикоррупционный суд Украины.

За Ермака внесли уже полную сумму залога – 140 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов – Прим. ред.) говорится в публикации

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о предъявлении Ермаку обвинения в легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом. 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины постановил отправить Ермака под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов.

Ермак ранее заявил, что таких денег у него нет, а его защита намеревалась подать апелляцию.

Как сообщал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, деньги для выплаты залога собрали под давлением Зеленского еще в пятницу, однако на счет антикоррупционного суда их перевести не успели.