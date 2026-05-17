Депутат Рады Железняк заявил, что Ермак может выйти из СИЗО 18 мая

Москва17 мая Вести.Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак может выйти из СИЗО под залог уже в понедельник, 18 мая.

По словам Железняка, средства для внесения залога были собраны еще в пятницу, 15 мая, однако перевод на счет Высшего антикоррупционного суда Украины не успели оформить до окончания рабочего времени. Он утверждает, что после начала работы суда необходимые документы будут переданы для освобождения под залог.

Завтра утром уже должны выпустить Ермака из СИЗО... Там залог уже собран, как только ВАКС начнет работать, дадут все документы для выхода под залог написал Железняк в своем Telegram-канале

Ранее сообщалось, что украинские банки опасаются брать деньги на залог Ермаку, так как им "не нужны проблемы".