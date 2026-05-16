Нардеп Железняк: залог для Ермака собрали, но не успели перевести на счет суда

Москва16 мая Вести.Деньги для залога за бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, который стал фигурантом дела о легализации средств при строительстве элитного жилья под Киевом, из-за риска проверок со стороны Национального банка Украины (НБУ), были полностью собраны под давлением главы киевского режима, однако их не успели перевести на счет Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС). Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Вчера же срочно искали деньги на залог для Ермака... Когда поняли, что не успевают, то пошли во все тяжкие. В конце дня уже вносили деньги от кого только могли. В прямом смысле от "блатных и нищих"… С миру по копейке вчера же собрали 140 миллионов гривен (более 232,4 млн рублей. - Прим. ред.), но не успели же забросить на счет ВАКС написал Железняк в своем Telegram-канале

Парламентарий подчеркнул, что Зеленский обозначил задачу по сбору денег для Ермака как "максимально государственную", в связи с чем "банки уверяли, что все будет хорошо".

Однако, по словам Железняка, ситуацию взяла под контроль государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг), направив всем банкам, в том числе и Национальному, письмо с предупреждениями о последствиях для всех, "кто нарушит правила Госфинмониторинга, особенно в части залогов и источников средств.

Комичность ситуации заключается в том, что руководство Госфинмониторинга назначал лично Ермак, того самого (председателя Госфинмониторинг Филиппа - прим. ред.) Пронина добавил нардеп

Ранее сообщалось, что украинские банки опасаются брать деньги на залог Ермаку, так как им "не нужны проблемы".