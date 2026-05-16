Депутат Железняк порадовался, что Ермак проведет выходные в СИЗО Депутат Железняк позлорадствовал над Ермаком, оставшимся в СИЗО на выходные

Москва16 мая Вести.Эту и две следующие ночи экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак проведет в СИЗО. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, уточнив, что ему приятна эта информация.

Пока Ермак и эту и две ночи в СИЗО (как приятно же это писать) написал нардеп в своем Telegram-канале

Ранее Ермаку избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток по делу об отмывании денег при строительстве элитных коттеджей в Киевской области. Ему оставили возможность выхода под залог в размере 140 миллионов гривен (232 миллиона рублей).

Сам экс-глава офиса Зеленского заявил, что у него нет таких денег, поэтому был объявлен сбор. Хотя по данным украинских СМИ, полная сумма уже собрана, на специальный счет внесено лишь 44,5 млн гривен. По информации Железняка, транзакции на остаток суммы были произведены, но средства не успели поступить до 17:00 пятницы, 15 мая. В связи с этим операции будут обработаны лишь в понедельник, и Ермаку придется остаться в СИЗО на выходные.