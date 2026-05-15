Москва15 мая Вести.Экс-главу офиса Зеленского Ермака могли подставить коллективный Запад по указке США. Об этом главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян заявила ИС "Вести".

По ее мнению, американцам стоит почитать Пушкина, чтобы лучше понимать происходящее на Украине.

Коллективный Запад в первую очередь, конечно, с подачи Америки... Ну, они же видят, что бочка то бездонная, они просто не знают, с кем связались. Мы-то с этой шайкой-лейкой жили еще со времен Мазепы, а то и до нее. Я сейчас ни в коем случае не имею в виду весь украинский братский народ, а имею в виду те шайки-лейки, которые этим народом в разные исторические периоды и на разных поворотах нашей общей судьбы пытались управлять. "Полтаву" перечитайте Пушкина. Там все написано, в принципе, и все. Если бы американцы умели читать Пушкина, а то вообще уже читать перестают, они бы не связывались, я думаю. Надоело им, ну сколько можно? заметила Симоньян

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отправил Ермака под стражу на 60 дней с возможностью выхода под залог в 140 млн гривен (более 236 млн рублей). Его обвиняют в отмывании денег при строительстве элитных коттеджей в Киевской области. Экс-глава офиса Зеленского заявил, что денег на залог у него нет, но выразил надежду, что ему помогут знакомые и друзья. Позже сообщалось, что за арестованного бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака внесли полную сумму залога.