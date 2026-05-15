Москва15 мая Вести.Главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в интервью ИС "Вести" прокомментировала фото гадалки экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака, обвиняемого в отмывании денег.

Как стало известно на заседании суда, Ермак обращался к гадалке за советами после того, как был отправлен в отставку в результате коррупционного скандала. Он также присылал ей имена своих политических оппонентов, в том числе сотрудников антикоррупционных ведомств.

Я не гадалка. У Ермака не работала, никогда его в жизни не видела. Смотрела на фото этой гадалки – многое говорит о коэффициенте интеллекта человека сказала Симоньян

Андрея Ермака обвиняют в легализации денег при строительстве элитного жилья в Киевской области. В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения для экс-главы офиса Зеленского прокуроры сообщили, что в одной из его переписок фигурирует гадалка. Сам Ермак заявил, что с гадалками он "точно не общался".

В январе экс-секретарь Зеленского Юлия Мендель написала в соцсетях, что Ермак привозил на Украину колдунов из Грузии, Израиля и Латинской Америки для проведения ритуалов. Мендель отметила, что среди украинских политиков Ермак – не единственный, кто практикует магические ритуалы.