В США сомневаются, что Конгресс одобрит новый пакет военной помощи Киеву Республиканец Маст: Конгресс США вряд ли одобрит новую военную помощь Украине

Москва16 мая Вести.Конгресс США вряд ли одобрит выделение дополнительного финансирования на новый пакет военной помощи Киеву. Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей американского законодательного органа, республиканец Брайан Маст.

Я не считаю, что вы увидите то, что можно назвать дополнительным финансированием Украины в сфере безопасности, в размере $6 млрд, $60 млрд или на какую-либо иную сумму сказал он в эфире радиостанции "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций)

Маст подчеркнул, в Вашингтоне готовы "вести переговоры ради мира", имея ввиду в участие американской администрации в консультациях по урегулированию украинского конфликта.

Законодатель полагает, что поддержку киевскому режиму должны активизировать европейские союзники США.

Европа должна сама защищать свои задворки сказал он

При этом Маст заверил, что США планируют и дальше делиться разведданными с Украиной, а также продавать вооружение союзникам по НАТО для последующей передачи украинской стороне.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут уже в конце мая вернуться к рассмотрению законопроекта о военной помощи Украине на 1,3 миллиарда долларов.