Москва15 апр Вести.Стремясь урегулировать украинский конфликт, США продолжают поставку оружия Киеву по линии НАТО. Об этом рассказал журналист Игорь Наймушин в интервью ИС "Вести".

По словам корреспондента, американская администрация продолжает финансировать Киев, в том числе через различные международные программы поддержки по линии международных организаций.

С одной стороны, оружие идет сейчас только по линии НАТО, с другой стороны, оно все-таки идет. Совсем недавно был очередной брифинг в Конгрессе, где главком НАТО в Европе Алексус Гринкевич, американский генерал. Он прямо заявил, что Штаты формируют пакеты оружия. И после того, как получают гарантии оплаты со стороны НАТО, отгружают их уже в Европу, где они перераспределяются в пользу Украины. Таким образом, сейчас Штаты остаются вовлечены в конфликт и поставляют оружие