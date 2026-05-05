Москва5 мая Вести.Украина все еще продолжает вести боевые действия в зоне конфликта благодаря поставкам американского оружия, которое у Вашингтона приобретают участники НАТО из числа европейских стран.

Об этом в интервью изданию Salem News заявил президент США Дональд Трамп.

Мы продаем вооружение НАТО, а там его уже распределяют. Украинцы могут воевать, потому что, независимо от качества техники, у них есть эта возможность отметил американский лидер

Ранее журнал Foreign Policy, ссылаясь на неназванных собеседников из числа официальных лиц и дипломатического корпуса, написал, что без внешней помощи Украина не сможет продержаться и двух дней.

Между тем, в середине апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что одним из главных достижений действующей администрации Белого дома является прекращение поставок оружия киевскому режиму.