FP: в США уверены, что без помощи извне Украина не продержится и двух дней

"Не продержится и двух дней": в США оценили потенциал Украины FP: в США уверены, что без помощи извне Украина не продержится и двух дней

Москва5 мая Вести.Украина без поддержки со стороны международного сообщества не сможет просуществовать даже двух суток. Об этом говорится в материале журнала Foreign Policy (FP), которое приводит соответствующее мнение неназванного дипломата из одной из стран.

Другие опрошенные изданием источники утверждают, что уверенности в дальнейшем предоставлении помощи киевскому режиму в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List, или Список приоритетных потребностей Украины) практически нет.

При этом представители администрации президента США Дональда Трампа отправляют в украинскую столицу сигналы, которые сложно назвать обнадеживающими, продолжили собеседники журнала.

Когда я общаюсь с американскими чиновниками, то они воспринимают Украину как страну, которая не сможет продержаться и двух дней без международной поддержки заявил один из собеседников издания

Ранее стало известно, что депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского, обвинив его в коррупции и затягивании конфликта на Украине.

В свою очередь, в середине апреля Зеленский подверг критике вице-президента США Джей Ди Вэнса, который высказывается против продолжения американской помощи Украине.