Москва9 авг Вести.Украина рискует столкнуться с тяжелейшими последствиями из-за истощения запасов американских вооружений, сообщает издание Asia Times.

Несмотря на заявления о достаточности оборонных ресурсов США, президент Дональд Трамп в ходе переговоров с Владимиром Зеленским дал понять, что у Вашингтона нет свободного запаса ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

По оценке аналитиков издания, США не рассчитывали на столь быстрый и тотальный дефицит боеприпасов у Киева. Рост международной напряженности может лишить Украину поддержки и привести к краху ее системы обороны.