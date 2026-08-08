CNN: брешь в украинской ПВО может увеличиться из-за войны США и Ирана

На Западе прогнозируют ухудшение ситуации с украинской ПВО CNN: брешь в украинской ПВО может увеличиться из-за войны США и Ирана

Москва8 авг Вести.Разрыв в системе противоракетной обороне Украины может стать шире из-за американо-иранского конфликта, сообщает CNN.

Киев уже столкнулся с острой нехваткой ракет-перехватчиков и давит на США, добиваясь передачи систем Patriot. Однако американский лидер Дональд Трамп, пообещавший Киеву лицензию на Patriot, позже передумал и отказался от своего обещания.

Брешь в системе противоракетной обороны Украины может стать шире из-за войны США и Ирана говорится в статье на сайте телеканала

В противостоянии на Ближнем Востоке, по данным источников телеканала, США израсходовали практически четыре пятых своих запасов комплексов противоракетной обороны THAAD, а запасы перехватчиков Patriot с начала войны сократились примерно вдвое. Так что Киеву теперь придется искать альтернативы для восполнения систем ПВО, отмечается в публикации.