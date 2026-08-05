В Киеве допустили, что поставки Patriot сократили по политическим причинам Зеленский: причины сокращения поставок Patriot могут быть политическими

Москва5 авг Вести.Поставки перехватчиков для зенитных комплексов Patriot Украине могли быть сокращены по политическим причинам. Такое предположение сделал Владимир Зеленский в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны.

По его словам, в 2026 году поставки перехватчиков сократились в три раза. В США это объяснили уменьшением собственных запасов на фоне конфликта с Ираном. Однако Зеленский отметил, что поставки сократили и европейские страны, которые не задействованы в боевых действиях на Ближнем Востоке.

Может, это и политические шаги, чтобы Украина была более сговорчивой. На мой взгляд, не без этого сказал глава киевского режима

Сегодня газета Financial Times сообщила, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Овальном кабинете отказал Зеленскому в дополнительных поставках ракет-перехватчиков для систем Patriot. Хотя, по данным Reuters, несмотря на сомнения Трампа, США продолжают переговоры о производстве ракет Patriot на Украине.

Одним из наиболее вероятных вариантов считается производство отдельных компонентов на территории Украины с их последующей окончательной сборкой в Германии.