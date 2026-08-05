Зеленский заявил, что Запад не дает ракеты ПВО, пытаясь сделать Киев сговорчивым Зеленский: Запад не дает ракеты ПВО, пытаясь сделать Киев более сговорчивым

Москва5 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский предположил, что сокращение поставок ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) от западных стран может быть осознанным методом давления на Украину, чтобы посадить Киев за стол переговоров.

В своей речи на совещании украинского Совета по национальной безопасности и оборон Зеленский подчеркнул, что поставки ракет ПВО от западных союзников Киева в текущем году уменьшилась в три раза по сравнению с предыдущим годом.

Возможно, это (сокращение поставок ракет ПВО - прим. ред.) политические шаги для того, чтобы Украина была более сговорчивой. На мой взгляд, не без этого заявил Зеленский на заседании

Ранее глава киевского режима заявил, что Украина готова к различным методам для восполнения запаса систем ПВО, в том числе и к шантажу. По словам самого Зеленского, Киев не получил ни одной из 200 ракет для систем противовоздушной обороны, поставка которых ранее была согласована с западными партнерами.