Москва5 авг Вести.Американские военные почти полностью исчерпали запасы основной системы противоракетной обороны (ПРО), командование обеспокоено "опасно низким" состоянием арсеналов Пентагона.

Главной причиной истощения запасов средств противовоздушной обороны стал конфликт с Ираном, говорится в материале телеканала CNN.

Американские военные исчерпали почти 80% своих ракет-перехватчиков для ключевой системы ПРО THAAD, а высшее военное командование США предупреждает, что запасы боеприпасов Пентагона находятся на опасно низком уровне отметил телеканал, ссылаясь на осведомленные источники

Проблема низких запасов противоракет неоднократно обсуждалась советниками президента США Дональда Трампа. Эти опасения звучали в ходе обсуждений возможной эскалации конфликта, в том числе перед решением Трампа отказаться от новых ударов по Ирану, добавил CNN.

Согласно данным недавней инвентаризации, с начала операции против Ирана запасы THAAD сократились с 452 до 234–278 единиц, а Patriot — с 2,3 тысячи до 760–830, что привело к дефициту средств ПВО.

Эксперты Центра стратегических и международных исчислений (CSIS) подсчитали, что в период с 27 февраля по 27 июля ВС США использовали от 1,5 до 1,6 тысячи ракет Patriot и около 200 перехватчиков THAAD.

Агентство Bloomberg сообщало, что Пентагон попросил Конгресс выделить 18,2 миллиарда долларов для пополнения запасов ракетного вооружения.