СМИ: у Пентагона заканчиваются деньги из-за конфликта с Ираном WP: Пентагон быстро тратит бюджет из-за войны с Ираном

Москва21 июл Вести.Пентагон быстро тратит деньги из-за войны с Ираном, и средства, выделенные на некоторые основные статьи расходов, могут закончиться в ближайшие несколько недель. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

По мнению законодателей, а также действующих и бывших американских чиновников, Пентагон столкнулся с неотложным дефицитом бюджета, вызванным в основном войной в Иране отмечается в материале

По словам источников газеты, Пентагон вынужденно ограничивает обучение и техническое обслуживание, которые помогают поддерживать боеготовность вооруженных сил. ВМС и ВВС США уже к концу июля могут остаться без средств, выделенных на некоторые статьи расходов в рамках бюджета 2026 года.

При этом за прошедшие недели американское военное ведомство запросило у Конгресса разрешение на перераспределение 4,3 млрд долларов с обучения и закупки вооружений на "финансирование более срочных приоритетов" и ожидает решения.

Ранее первый зампред комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Чижов в комментарии ИС "Вести" выразил мнение, что перспективы проведения наземной операции США в Иране представляются сомнительными.