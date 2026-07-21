Чижов: США на наземную операцию в Иране не способны

В России усомнились, что США готовы осуществить наземную операцию в Иране Чижов: США на наземную операцию в Иране не способны

Москва21 июл Вести.Перспективы проведения наземной операции США в Иране представляются сомнительными. Такое мнение ИС "Вести" высказал первый зампред комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Чижов.

Не надо быть крупным военным специалистом, чтобы сделать вывод, что любая наземная операция потребовала бы огромных сил, на которые, боюсь, нынешние Соединенные Штаты не очень-то и способны заявил сенатор

Кроме того, указал политик, для США по-прежнему актуален внутриполитический календарь.

Ведь рассчитывать провести наземную операцию до ноябрьских выборов [в Конгресс], это надо быть фокусником заметил Чижов

Ранее историк-международник Андрей Сидоров заявил, что в команде Белого дома нарастает озабоченность в преддверии выборов в Конгресс США.