В РФ предсказали реакцию США на идею провести переговоры по Ирану в Москве Джабаров: выбор Москвы площадкой переговоров по Ирану будет для США унизительным

Москва29 апр Вести.Переговоры по иранскому конфликту в Москве были бы неприемлемы для США, заявил ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его мнению, несмотря на нейтральность площадки для участников иранского конфликта, в США такое предложение могут счесть унизительным.

Думаю, что для американцев это будет немножко унизительно. Как же так? То они пытались всех помирить, а теперь Москва их пытается примирить. Но если гордыню свою они смогут переломить, наверное, может [состоятся встреча в РФ]. Но это все зависит от ситуации и самое главное - от согласия всех участников переговоров сказал он

Ранее иранский посол в Каире Моджтаба Фердоуси Пур заявил, что Москва может стать гарантом в будущем соглашении между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами.