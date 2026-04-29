Посол Ирана рассказал о возможной роли России в достижении соглашения с США

Посол Пур: Россия может сыграть роль гаранта в соглашении между Ираном и США Посол Ирана рассказал о возможной роли России в достижении соглашения с США

Москва29 апр Вести.Москва может стать гарантом в будущем соглашении, которое будет заключено между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами. Об этом ТАСС сообщил иранский посол в Каире Моджтаба Фердоуси Пур.

По его словам, российская сторона уже не в первый раз играет важную роль в обеспечении соблюдения споров вокруг Исламской Республики.

Вместе с Россией мы прилагаем все возможные усилия, чтобы закончить войну, и именно Москва может стать гарантом того, чтобы агрессия в отношении Ирана не повторилась заявил посол

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова оказывать содействие в урегулировании ситуации вокруг Ормузского пролива.