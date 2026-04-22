Посол Ирана Хосейниан: гарантами возможной сделки с США могли бы стать КНР и РФ

Посол Ирана назвал приемлемых гарантов возможного соглашения с США Посол Ирана Хосейниан: гарантами возможной сделки с США могли бы стать КНР и РФ

Москва22 апр Вести.Россия и Китай могут бы выступить гарантами возможного соглашения между Ираном и США по урегулированию конфликта. Таким мнением в разговоре с ТАСС поделился посол Исламской Республики в Тунисе Мир Масуд Хосейниан.

Дипломат ответил на вопрос о возможных и приемлемых для Тегерана механизмах реализации потенциальных договоренностей.

Хосейниан отметил, что Совет Безопасности ООН мог бы обеспечить необходимую политико-правовую основу для регистрации и возможного соглашения.

В случае необходимости этот постоянно действующий орган Организации Объединенных Наций также может определить механизмы мониторинга или коллективного реагирования, продолжил собеседник агентства.

Помимо этих институтов, Россия и Китай, как крупные державы и постоянные члены Совета Безопасности, могут играть политическую роль и выступить гарантами реализации соглашения считает Хосейниан

По его словам, Москва и Пекин могут не только обеспечивать дипломатическую поддержку процесса возможного урегулирования, но и участвовать в мониторинге и в миссии содействия предотвращению нарушений.

Ранее Хосейниан рассказал, что в ходе первого раунда переговоров с иранской делегацией в Исламабаде американцы требовали допустить Вашингтон к управлению Ормузским проливом и передать США запасы обогащенного урана.

В этой связи иранский посол отметил, что представители Тегерана участвуют в переговорном процессе с американцами, "держа палец на спусковом крючке".